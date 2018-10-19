Карпин высказался после поражения от "Локомотива"

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Карпин высказался после поражения от "Локомотива"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался после матча 11-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Мы хорошо играли в обоих таймах. После второго пропущенного гола, естественно, чуть больше нужно было раскрываться. Отсюда больше пространства - это нормально. Что касается гола после аута, то всё просто - надо поддерживать концентрацию, пока игра не закончилась" - сказал Карпин.

Напомним, что "Ростов" уступил "Локомотиву" со счётом 1:2, вследствие чего опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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