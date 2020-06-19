Карпин высказался в преддверии матча "Сочи" - "Ростов"

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Карпин высказался в преддверии матча "Сочи" - "Ростов"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин дал комментарии клубной пресс-службе перед матчем 23-го тура РПЛ против "Сочи".

Напомним, что сам тренер и все игроки основного состава изолированы из-за фиксации шести случаев заражения коронавирусом.

В связи с этим на встречу с южанами отправились футболисты юношеских команд, возраст которых не превышает 19 лет.

"Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже всё сказал. У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья", - сказал Карпин.

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