Карпин высмеял президента РПЛ Прядкина
Наставник "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на обращение президента РПЛ Сергея Прядкина к председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву с просьбой рассмотреть его комментарий после матча 28-го тура чемпионата против "Оренбурга" (0:0).
В обращении руководителя лиги говорится, что слова тренера наносят ущерб деловой репутации турнира.
"Ух ты, оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской Премьер-Лиги", - поиронизировал Карпин в инстаграме.
Напомним, что Карпин недоволен двойными стандартами РПЛ по отношению к клубам, столкнувшимся с вспышками коронавируса. В частности, "Ростову" пришлось играть с "Сочи" молодёжным составом, что завершилось поражением команды со счётом 1:10. В аналогичных ситуациях другим клубам шли навстречу и находили альтернативные варианты выхода из ситуации.
Не пропустите: Президент "Ростова" может купить клуб в Европе и назначить главным тренером Карпина. | http://soccernews.ru
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|Ростов
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|Спартак Москва
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|10
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