Карпин высоко отозвался о Марио Фернандесе

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Наставник сборной России Валерий Карпин объяснил, почему считает защитника ЦСКА Марио Фернандеса великим игроком.

"Потому что таких игроков у нас немного. Человек, который на сто процентов отдаётся этой профессии, на сто процентов выполняет все требования, которые ему предъявляют, который готов умереть на поле, но сделать то, что он должен, - по мне, это уже великий игрок.

Великий игрок - не только тот, который забивает по 50 голов и обыгрывает по 50 человек за матч. Бывают великие люди, назовём их "великие трудяги", вне зависимости от мастерства даже. К Марио последнее не относится, плюс ещё и его мастерство - хватило буквально недели, чтобы понять, что он такой (великий).

Уход из сборной? По мне, в этом тоже величие. Это тот футболист, который не хочет обманывать себя, клуб и сборную. Он понимает, что здоровье не позволяет ему на сто процентов выкладываться, как он всегда это делал, и давать тот результат, который бы ему хотелось. Он понимает, что если будет распыляться на две команды, то это может привести к тому, что он не сможет где-то давать результат на сто процентов.

В принципе, эта ситуация схожа с моей, с совмещением "Ростова" и сборной. Я тоже понял, что на сто процентов и там и там просто физически не смогу выполнять всю работу, поэтому лучше не вредить и вовремя уйти. И Марио принял такое решение. Поэтому лучше сконцентрироваться на чём-то одном и делать это на 100-150 процентов, чем по 70 процентов там и там. Это нормальное явление, и в этом тоже есть свое величие.

На него давит клуб? Мне так не кажется. Это его осознанное решение, его и его семьи. Он чувствует, что здоровье уже не позволяет выкладываться, как я сказал, на сто процентов и там и там", - сказал Карпин.

31-летний Фернандес дебютировал за сборную России в октябре 2017 года, сыграл 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Неделю назад он объявил о завершении международной карьеры.

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