Карпин выступил против досрочного завершения сезона РПЛ
Наставник "Ростова" Валерий Карпин считает, что нельзя из-за пандемии коронавируса досрочно завершать текущий розыгрыш РПЛ.
"Сыграна большая часть чемпионата - 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился, мы хотим попасть в топ-3. Если режим самоизоляции будет отменён, мы с 1 мая начнём тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме. Если сезон не возобновится 7 июня, то уже будут проблемы.
Если будет решение завершить и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придётся это принять. Сейчас мы на четвёртом месте, хотели бы на второе, но это уже другой вопрос", - сказал Карпин.
"Ростов" в 22 турах РПЛ набрал 38 очков и всего на три балла отстаёт от "Локомотива" и "Краснодара", которые занимают второе и третье место в турнирной таблице соответственно.
Напомним, что финиш в топ-3 по итогам сезона позволяет команде попасть в Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20