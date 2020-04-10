Карпин выступил против досрочного завершения сезона РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин считает, что нельзя из-за пандемии коронавируса досрочно завершать текущий розыгрыш РПЛ.

"Сыграна большая часть чемпионата - 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился, мы хотим попасть в топ-3. Если режим самоизоляции будет отменён, мы с 1 мая начнём тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме. Если сезон не возобновится 7 июня, то уже будут проблемы.

Если будет решение завершить и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придётся это принять. Сейчас мы на четвёртом месте, хотели бы на второе, но это уже другой вопрос", - сказал Карпин.

"Ростов" в 22 турах РПЛ набрал 38 очков и всего на три балла отстаёт от "Локомотива" и "Краснодара", которые занимают второе и третье место в турнирной таблице соответственно.

Напомним, что финиш в топ-3 по итогам сезона позволяет команде попасть в Лигу Чемпионов.

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