Карпин выступил против перехода Кокорина в "Ростов" из-за его дружбы с Мамаевым
Наставник "Ростова" Валерий Карпин заблокировал трансфер форварда московского "Спартака" Александра Кокорина.
По информации "Матч ТВ", тренер "жёлто-синих" опасается, что приход 29-летнего футболиста может навредить полузащитнику Павлу Мамаеву.
Напомним, что игроки дружат более 12 лет и вместе они неоднократно попадали в скандалы, один из которых завершился тюремным заключением.
Также Карпин посчитал, что переход Кокорина не соответствует стратегии "Ростова", который предпочитает покупать перспективных легионеров, развивать их и выгодно продавать.
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