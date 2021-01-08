Карпин выступил против перехода Кокорина в "Ростов" из-за его дружбы с Мамаевым

1 Теги ростовспартак москвавалерий карпиналександр кокоринпавел мамаев

Карпин выступил против перехода Кокорина в "Ростов" из-за его дружбы с Мамаевым

Наставник "Ростова" Валерий Карпин заблокировал трансфер форварда московского "Спартака" Александра Кокорина.

По информации "Матч ТВ", тренер "жёлто-синих" опасается, что приход 29-летнего футболиста может навредить полузащитнику Павлу Мамаеву.

Напомним, что игроки дружат более 12 лет и вместе они неоднократно попадали в скандалы, один из которых завершился тюремным заключением.

Также Карпин посчитал, что переход Кокорина не соответствует стратегии "Ростова", который предпочитает покупать перспективных легионеров, развивать их и выгодно продавать.

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Комментарии

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andi
андрей

Прав Валера не нужен он РОСТОВУ.

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