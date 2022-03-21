Карпин ярко оценил игру "Ростова" в матче с "Динамо"

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о ничейном результате между его командой и московским "Динамо" (1:1) в матче 22-го тура Росийской Премьер-Лиги.

"У нас играет молодежь. Если бы проиграли, то говорили бы по-другому. Молодые ребята проявляют себя великолепно. Я горжусь ими. Очень доволен игрой Тугарева. Он провел два матча. Претензий к нему нет. В игре с "Рубином" еще и голевой пас отдал", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

"Ростов", набрав в 22 турах 22 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч ростовчане проведут 2 апреля на своем поле с "Нижним Новгородом".

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