Карпин ярко отреагировал на отставку Прядкина
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об ухода Сергея Прядкина уйти с поста президента Российской Премьер-Лиги.
"Для меня это решение Прядкина уйти правильное. Вам мало матча "Сочи" – "Ростов"?" – приводит слова Карпина "Р-Спорт".
Напомним, что в 2020 году в "Ростове", который тогда тренировал Карпин, произошла вспышка коронавируса перед матчем с "Сочи". В итоге к матчу были не допущены игроки основного и молодежного состава, поэтому на поле вышли юные футболисты возрастом от 16 до 19 лет, и "Сочи" одержал победу со счетом 10:1. При этом руководство РПЛ отказалось переносить матч на более поздний срок.
Не пропустите: Назван временный президент РПЛ после ухода Прядкина. | http://soccernews.ru
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