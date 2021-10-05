Карпин ярко отреагировал на отставку Прядкина

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об ухода Сергея Прядкина уйти с поста президента Российской Премьер-Лиги.

"Для меня это решение Прядкина уйти правильное. Вам мало матча "Сочи" – "Ростов"?" – приводит слова Карпина "Р-Спорт".

Напомним, что в 2020 году в "Ростове", который тогда тренировал Карпин, произошла вспышка коронавируса перед матчем с "Сочи". В итоге к матчу были не допущены игроки основного и молодежного состава, поэтому на поле вышли юные футболисты возрастом от 16 до 19 лет, и "Сочи" одержал победу со счетом 10:1. При этом руководство РПЛ отказалось переносить матч на более поздний срок.

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