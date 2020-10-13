Карпин ярко отреагировал на выход песни своей жены

1 Теги ростоввалерий карпин

Карпин ярко отреагировал на выход песни своей жены

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу музыкальных успехов своей супруги Дарьи.

Жена тренера записала и выпустила песню под названием "Дождь по глазам".

"Ух ты, ептить, моя то и на iTunes уже пролезла", - написал Карпин в инстаграме, прикрепив отрывок из трека.

Стоит отметить, что ранее Дарья Карпина выступала в популярном эстонском поп-дуэте Be Free.

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