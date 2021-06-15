Карпин ярко высказался о поражении России в матче с Бельгией
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о поражении сборной России в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Бельгии (0:3).
"Ну окей, мы могли проиграть Бельгии? Да, могли. Ну проиграли. Сейчас поговорим про другое: как проиграли. Думаю, что мало кто, положа руку на сердце, думал, что мы обыграем Бельгию, очко – может быть, на три очка мало кто рассчитывал. Кроме, наверное, самой сборной и Станислава Саламовича. Ничего страшного не произошло. Дальше у нас Финляндия и Дания, это те игры, которые нужно выигрывать.
Бельгия удивила тем, что они, по мне, играли на 50 процентов своих возможностей, скоростей. Вот это меня удивило. Бельгия играла, скажем так, не лучшую свою игру. Возможно, даже худшую", – сказал Карпин в интервью каналу "Коммент.Шоу" в YouTube.
Следующий матч на Евро-2020 сборная России проведет 16 июня с командой Финляндии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
Не пропустите: Карпин жёстко ответил фанату "Ростова" в инстаграме. | http://soccernews.ru
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