Карпин: "Забудьте про рейтинги. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о поражении команды в Лиге Европы от "Маккаби" Хайфа (1:2).
Специалист заявил, что таков уровень российского чемпионата.
"Рейтинг УЕФА? Забудьте про рейтинги. Они ничего не значат. Это для народа. Есть определенный день, в который надо быть сильнее. Вот и все. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Если говорить глобально, не снимая с себя вины и не ища никаких оправданий. Это данность. Еврокубки это показывают, и уже не первый год.
Не посыпется ли команда? Очень надеюсь и верю, что не посыпется. Это не удар обухом по голове, а возвращение к реальности и понимание, что такое европейский футбол даже на таком уровне. Это не Лига чемпионов и даже не групповой этап Лиги Европы. Надо работать, разговаривать бесполезно", - цитирует Карпина корреспондент Sport24.
Напомним, до этого из Лиги Европы выбыло московское "Динамо", проиграв тбилисскому "Локомотиву" (1:2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
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|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
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|Крылья Советов
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|22