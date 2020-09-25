Карпин: "Забудьте про рейтинги. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о поражении команды в Лиге Европы от "Маккаби" Хайфа (1:2).

Специалист заявил, что таков уровень российского чемпионата.

"Рейтинг УЕФА? Забудьте про рейтинги. Они ничего не значат. Это для народа. Есть определенный день, в который надо быть сильнее. Вот и все. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Если говорить глобально, не снимая с себя вины и не ища никаких оправданий. Это данность. Еврокубки это показывают, и уже не первый год.

Не посыпется ли команда? Очень надеюсь и верю, что не посыпется. Это не удар обухом по голове, а возвращение к реальности и понимание, что такое европейский футбол даже на таком уровне. Это не Лига чемпионов и даже не групповой этап Лиги Европы. Надо работать, разговаривать бесполезно", - цитирует Карпина корреспондент Sport24.

Напомним, до этого из Лиги Европы выбыло московское "Динамо", проиграв тбилисскому "Локомотиву" (1:2).

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