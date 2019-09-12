Карпин заступился за мальчика с прической как у Ибрагимовича

Теги валерий карпинзлатан ибрагимович

Карпин заступился за мальчика с прической как у Ибрагимовича
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заступился за мальчика, которого хотели перевести на домашнее обучения из-за того, что директору не понравилась его прическа. Об этом сообщает "360".

Конфликт возник в начале учебного года. Мальчик пришел в школу с прической, как у кумира Златана Ибрагимовича: парень осветлил волосы и собрал в хвостик на затылке. Руководство школы это не устроило, и они сказали родителям мальчика, чтобы он менял прическу, либо переходил на домашнее обучение.


"В свободном мире живём, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна. Уже, слава богу, не в Советском Союзе живём, когда нельзя было какие-то вещи непонятно почему", - сказал Карпин.

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