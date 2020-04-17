Карпин заявил, что будет предпринимать попытки завести сына

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, будет ли предпринимать попытки завести сына.

Отметим, что тренер является отцом пяти дочерей.

На вопрос подписчика в инстаграме специалист заявил, что попытки завести сына будут предприниматься.

Напомним, 4 апреля Карпин сообщил о рождении дочери.

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