Карпин заявил, что Мамаев пока не готов играть все 90 минут

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Карпин заявил, что Мамаев пока не готов играть все 90 минут

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА рассказал, как чувствуют себя игроки команды Павел Мамаев и Алексей Ионов.

"Появление Мамаева на поле ожидать можно. Он пропустил две недели и пока не готов на сто процентов провести все 90 минут. На какой позиции он будет играть? Где нужно будет, там и выйдет. Либо в центре, либо на фланге.

Ионов восстанавливается. Еще минимум две недели, наверное", - сказал Карпин.

На данный момент идет второй тайм встречи. "Ростов выигрывает со счетом 2:1.

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