Карпин заявил, что запрещает игрокам "Ростова" смотреть турнирную таблицу РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 7-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1; первый тайм) заявил, что запрещает игрокам смотреть турнирной таблице чемпионата.

"Практически запрещаем смотреть в таблицу. Никакого смысла. За два тура может все поменяться. Можно два раза выиграть и быть наверху, а можно проиграть и оказаться на 9-м, 10-м или 11-м месте", - сказал Карпин.

На данный момент у "Ростова" 12 баллов и 6 строчка в таблице, у "Рубина" 11 очков и 7 позиция.

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