Карпин: "Зенит" вовремя опустил нас на землю"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин дал комментарии после победы над "Сочи" в матче 14-го тура РПЛ.
"Первый тайм понравился, а вот второй - нет. Правда, нельзя сказать, что у "Сочи" было много острых моментов. Бабурин один раз сильно выручил, и ещё была пара опасных ударов. Но тайм сильно не понравился. Возможно, сказался слишком большой выплеск эмоций в первом тайме после проигрыша "Зениту". Слово "слишком" - это всегда плохо. После перерыва вышли без эмоций, скажем так.
Насколько сложно было команде после Питера? Не знаю, по какой шкале это измерять. С одной стороны, непростая неделя, с другой - очень простая в плане отличного отношения к тренировкам. Все горели желанием, порадовала реакция футболистов на поражение. И особенно порадовала реакция болельщиков, сегодня была отличная поддержка. Спасибо и футболистам, и зрителям. Сегодня важно было выиграть, чтобы не потерять уверенность в своих силах.
Помогла ли нам встряхнуться игра в Питере? Да, и не немного, а хорошо помогла опуститься на землю. У всех был некоторый отрыв от земли. Даже у меня был, наверное, какой-то отрыв. Вовремя опустили на землю. Такого больше не должно повториться", - сказал Карпин.
Напомним, что "Ростов" догнал лидеров турнирной таблицы чемпионата "Зенит" и "Локомотив", но у обоих конкурентов есть матч в запасе.
Также стоит отметить, что неделю назад "сине-бело-голубые" нанесли команде Карпина сокрушительное поражение со счётом 6:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|2
|Ростов
|14
|29
|3
|Локомотив Москва
|13
|29
|4
|Краснодар
|13
|27
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|14
|16
|9
|Арсенал Тула
|14
|16
|10
|Уфа
|14
|16
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|14
|13
|14
|Ахмат
|14
|13
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|14
|11