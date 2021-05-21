Карпин жёстко ответил фанату "Ростова" в инстаграме

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин вступил в словесную перепалку с болельщиком своей команды.

Фанат призвал тренера в инстаграме больше думать о клубе, чтобы вернуться в Лигу Чемпионов, а тот указал на ограниченность бюджета "жёлто-синих", что не позволяет решать задачи такого уровня.

"А когда "Ростов" выйдет в Лигу Чемпионов? Ты об этом не задумывался? Больше думай о клубе!" - обратился болельщик.

"Может, денег дашь чуток под Лигу Чемпионов? А то туда больше никто же не хочет, кроме нас", - ответил Карпин.

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