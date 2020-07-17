Карпина оштрафовали на крупную сумму за критику в адрес РПЛ

Теги ростоввалерий карпин

Карпина оштрафовали на крупную сумму за критику в адрес РПЛ

Комитет Российского футбольного союза по этике вынес решение по делу главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

Напомним, что наставник "жёлто-синих" подверг критике руководство РПЛ, назвав текущий чемпионат России "ненормальным".

За это высказывание Карпин будет оштрафован на 100 тысяч рублей. Также ему сделают официальное замечание.

"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре донская команды сыграет с "Зенитом".

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