Карпина оштрафовали на крупную сумму за критику в адрес РПЛ
Комитет Российского футбольного союза по этике вынес решение по делу главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Напомним, что наставник "жёлто-синих" подверг критике руководство РПЛ, назвав текущий чемпионат России "ненормальным".
За это высказывание Карпин будет оштрафован на 100 тысяч рублей. Также ему сделают официальное замечание.
"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре донская команды сыграет с "Зенитом".
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