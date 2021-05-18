Карпина серьёзно наказали за бросок бутылки в сторону судьи

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча следующего розыгрыша РПЛ.

Тренера наказали по итогам матча 30-го тура чемпионата против "Краснодара" (1:3), в ходе которого он бросил бутылку в сторону резервного арбитра.

Сам Карпин утверждал, что это произошло неумышленно, однако его действия расценили как "попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча".

Напомним, что "Ростов" финишировал на девятом месте в РПЛ и остался без еврокубков на следующий сезон.

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