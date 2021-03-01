Карпину не понравилось судейство в матче с "Зенитом"

Теги валерий карпинростовзенит санкт-петербург

Карпину не понравилось судейство в матче с "Зенитом"Наставник "Ростова" Валерий Карпин подверг критике работу главного арбитра матча 20-го тура РПЛ против "Зенита" (2:2) Алексея Матюнина.

Особо отмечается эпизод со вторым голом питерцев, когда игроки "сине-бело-голубых" разыграли штрафной без свистка, хотя это запрещено правилами, поскольку судья показал игроку "Ростова" желтую карточку.

"Начало игры - надо свистеть. Конец игры -надо свистеть. Игрок получил желтую карточку - надо свистеть. Это очевидно. Так как "Зенит" не выигрывал, то, видимо, Матюнин забыл об этом.

Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?" — сказал Карпин в эфире "Матч Премьер".

Читать также: Карпин может возглавить ЦСКА | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов