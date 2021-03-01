Карпину не понравилось судейство в матче с "Зенитом"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин подверг критике работу главного арбитра матча 20-го тура РПЛ против "Зенита" (2:2) Алексея Матюнина.

Особо отмечается эпизод со вторым голом питерцев, когда игроки "сине-бело-голубых" разыграли штрафной без свистка, хотя это запрещено правилами, поскольку судья показал игроку "Ростова" желтую карточку.

"Начало игры - надо свистеть. Конец игры -надо свистеть. Игрок получил желтую карточку - надо свистеть. Это очевидно. Так как "Зенит" не выигрывал, то, видимо, Матюнин забыл об этом.