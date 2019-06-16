Карпов: "Федун не даст подписать Понсе, пока Зе Луиш не покинет команду"
Журналист Иван Карпов рассказал, почему "Спартак" затягивает с покупкой форварда "Ромы" Эсекиэля Понсе.
"Федун не даст подписать Понсе, пока Зе Луиш не покинет команду. Сейчас "Спартак" не будет покупать новых игроков, пока кого то не продаст. Таким образом, клуб хочет избежать проблем с финансовым фэйр-плей", - заявил Карпов.
Напомним, что в трансфере Зе Луиша заинтересован "Порту", который готов заплатить за игрока 8 миллионов евро. Однако "Спартак" требует не менее 12 миллионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20