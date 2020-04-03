Карпов рассказал, при каких обстоятельствах оказался в ЦСКА

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Карпов рассказал, при каких обстоятельствах оказался в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов поделился подробностями своего перехода в армейский клуб.

"Поехал на десятидневные сборы в "Локомотив" с командой 2002 года рождения. Меня уже брали - надо было на зиму съездить домой, за вещами. Но один знакомый сказал, что меня ищет ЦСКА. Дал номер, отец договорился. Приехали в Москву на тренировку, но опоздали - её перенесли на более раннее время. Несмотря на это, тренер и директор школы ЦСКА подошли: "Вот тебе форма и комната". Отец сказал: "Ну ты присмотрись к ребятам, как играют, как тренер". В тот же день сижу в комнате, ко мне вбегает тренер с выпученными глазами, кричит: "Давай сюда документы! Пойду тебя заявлять". Я испугался, отдал - и так оказался в ЦСКА", - сказал Карпов.

Футболист занимался в школе "Смена" и СДЮШОР "Зенит", а в 15-летнем возрасте перешёл в ЦСКА.

Дебютировал Карпов за столичную команду в сентябре 2019 года, в его активе уже 16 сыгранных матчей.

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