Каррагер: "АПЛ превращается в посмешище"



Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер подверг критике игру "Ньюкасла" в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:1).

"Не только "Ньюкасл", но и все остальные клубы Премьер-лиги, кроме первой шестерки, демонстрируют трусливый футбол. АПЛ превращается в посмешище. В ней топ-клубы намного сильнее остальных. Аутсайдеры перед матчами с ними заранее признают поражение и счастливы проиграть в 1-2 мяча.

А ведь раньше любая команда Премьер-лиги могла дать бой лидеру. Именно поэтому нашу лигу смотрит весь мир. Но будет ли она такой же интересной, при таком футболе? Я не хочу критиковать "Ньюкасл", который играет в глухой обороне. Но я вижу такой футбол в матче каждой команды из нижней части турнирной таблицы. Я считаю, что аутсайдеры должны демонстрировать хоть какую-то агрессию и идти вперёд", - цитирует Каррагера Mirror.

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