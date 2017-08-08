Каррагер: "Буду удивлен, если через год Конте все еще будет тренировать "Челси"

Легенда английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер не верит в то, что главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте надолго задержится в своем клубе.

"Я буду очень удивлен, если через 12 месяцев я буду сидеть здесь, а он все еще будет оставаться у "руля" "Челси". Я думаю, что он - тот тип тренера, который не примет вмешательства со стороны руководства своего клуба, особенно на фоне выигрыша чемпионского титула. Он не собирается мириться с этим, и это не есть хорошо для клуба, когда тренер выходит и говорит так, как он", - цитирует бывшего футболиста The Sun.

Напомним, "Челси" нацелился на Орье. | soccernews.ru