Каррагер дал совет "Ливерпулю" касательно трансферной политики

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Каррагер дал совет "Ливерпулю" касательно трансферной политики

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер порассуждал о том, какие позиции необходимо усилить "красным" в ближайшие несколько трансферных окон.

"Не думаю, что состав "Ливерпуля" нуждается в больших изменениях. Им нужен топ-форвард, улучшенная версия Ориги. Также нужно держать в уме, что возраст атакующей тройки [Фирмино, Салах, Мане] приближается к 28-29 годам. Клуб должен быть готов к тому, что они смогут выступать на топ-уровне ещё 1,5 года, а не 3-4 сезона. Мы мало видели в деле Минамино, но он скорее замена Лаллане или Шакири. Кроме того, понадобится левый защитник, если Милнер в своём возрасте уже не сможет подменять Робертсона", - цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов, а в этом крайне близок к первому за 30 лет чемпионскому титулу АПЛ.

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