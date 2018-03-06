Каррагер: "Думаю, что после матча с "Сити" Азар сказал агенту: "Вытащи меня из "Челси"



Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер не удивлен тем, что полузащитник "Челси" Эден Азар хочет уйти из клуба.

"Азар является звездой "Челси", но всегда есть слухи о его уходе. Думаю, что после матча с "Сити" Азар сказал агенту: "Вытащи меня из отсюда". Эден просто бегал по полю без мяча. Наверняка он хочет показать всему миру, каким великолепным игроком он является. Мне кажется, что "Челси" будет очень непросто удержать Азара", - цитирует Каррагера Mirror.

Ранее сообщалось, что 27-летний Азар хочет перейти в "Реал".

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