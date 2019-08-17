Каррагер: "Эриксен не соответствует уровню "Реала" и "Барселоны"

Экс-капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер усомнился в способности полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена заиграть в командах уровня "Реала" и "Барселоны".

"Эриксен может быстро адаптироваться к клубу и к роли, в которой его видит тренер. Его эффективность - это в большей мере заслуга тактического гения Почеттино. А что касается его собственного уровня, то он не соответствует клубам вроде "Реала" или "Барселоны", - приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, что этим летом Эриксен хотел покинуть "Тоттенхэм" и "Реал" считался одним из главных претендентов на него.

Контракт датчанина со "шпорами" истекает через год и футболист пока отказывается его продлевать.

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