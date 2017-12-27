Каррагер: "Фирмино стал более продуктивным футболистом"

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Каррагер: "Фирмино стал более продуктивным футболистом"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о нападающем "красных" Роберто Фирмино.

"В этом сезоне Фирмино стал забивать чаще. Он стал более продуктивным футболистом. 15 голов на экваторе чемпионата. Если он доберется до 25-30, то не думаю, что ему можно будет предъявить какие-либо претензии.

Вот мы часто говорим о Харри Кейне. Столь же беспощаден Фирмино у чужих ворот? Нет. Но для "Ливерпуля" он может быть столь же важен, как Кейн для "шпор", за счет всей той работы, что он выполняет без мяча. Не забывайте о его роли в первом голе "Ливерпуля" в ворота "Суонси" - приводит слова Каррагера Daily Mail.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Суонси". | http://soccernews.ru

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