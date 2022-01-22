Каррагер и Невилл составили сборные лучших игроков 2021 года. Оба не включили Роналду и Месси

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Каррагер и Невилл составили сборные лучших игроков 2021 года. Оба не включили Роналду и Месси

Фото инстаграм Джейми Каррагера

Бывшие футболисты, а ныне телеэксперты Джейми Каррагер и Гари Невилл составили символические сборные мира по итогам 2021 года.

Примечательно, что оба англичанина не взяли в свои команды нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Сборная Невилла: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Леонардо Спинаццола ("Рома"), Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи (оба - "Ювентус"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Марко Верратти (ПСЖ), Жоржиньо ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Сборная Каррагера: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Леонардо Спинаццола ("Рома"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Нголо Канте ("Челси"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Марко Верратти (ПСЖ), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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