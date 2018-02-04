Каррагер: "Коутиньо не настолько хорош, чтобы стоить 160 миллионов евро"



Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" совершили удачный трансфер, продав в "Барселону" полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Если вы теряете своего лучшего игрока, то трансферное окно нельзя назвать удачным. Когда Коутиньо остался летом, то каждый болельщик "Ливерпуля" подумал, что он останется еще на год. Потеря его в середине это плохо. Впрочем, за такую цену... Коутиньо столько не стоит. Он не настолько хорош. Я бы продал его летом на 25-35 миллионов евро дешевле", - приводит слова Каррагера Goal.com.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 40 миллионов за счет бонусов.

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