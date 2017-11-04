Каррагер лестно отозвался о Салахе

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер отметил игру Мохамеда Салаха.

"Когда я увидел гол Салаха в игре первого тура АПЛ с "Уотфордом", то разглядел в нем футболиста, способного забить 15 голов за сезон. Но я его недооценил. По графику он должен забить 25.

Египтянин - более чем просто традиционный вингер. Он фланговый нападающий со способностью грамотно занимать нужную позицию у ворот соперника каждый раз, когда выходит на поле. Впрочем, "Ливерпуль" немало критиковали за кадровую политику в последние годы - во многом критика была заслуженной" - приводит слова Каррагера Goal.com.

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