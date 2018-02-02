Каррагер: "Летом Ляказетт может уйти из "Арсенала"



Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер допускает возможность ухода из "Арсенала" форварда Александра Ляказетта.

"Не представляю, как Обамеянг будет играть вместе с Ляказеттом. Они оба являются нападающими, которые действуют в штрафной. Обамеянг забил всего один из-за пределов штрафной. Это доказывает, что он является одноплановым форвардом с Алексом. Думаю, что летом Ляказетт уйдет", - цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, что 26-летний Ляказетт перешел в "Арсенал" прошлым летом за 53 миллиона евро, провел за клуб 27 матчей и забил 9 голов. 28-летний Обамеянг стал игроком "канониров" несколько дней назад и обошелся клубу в 64 миллиона евро.

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