Каррагер: "Ливерпуль" не может позволить себе отпустить Коутиньо"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о ситуации вокруг полузащитника "красных" Филиппе Коутиньо, а также сравнил вклад в успехи команды бразильца и сенегальского вингера Садио Мане.
"Ливерпуль" будет удерживать Филиппе до последнего. В этом нет никаких сомнений. Клуб провёл слабую трансферную кампанию и не может позволить себе отпустить Коутиньо. При этом я считаю, что Садио Мане более важен для команды, чем Коутиньо. Это обусловлено тактикой, которую выбирает Клопп. Мане забивает много важных голов. Коутиньо, безусловно, также является фантастическим игроком. Но если Садио продолжит прогрессировать в том же духе, то все лучшие клубы Европы захотят купить его" - приводит слова Каррагера Sky Sports.
Напомним, что Коутиньо является трансферной целью "Барселоны", однако "Ливерпуль" наотрез отказывается продавать бразильца.
Не пропустите: "Барселона" планирует сделать новое предложение по Коутиньо. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Хаддерсфилд Таун
|2
|6
|3
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|4
|Уотфорд
|2
|4
|5
|Ливерпуль
|2
|4
|6
|Саутгемптон
|2
|4
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Лестер Сити
|2
|3
|9
|Тоттенхэм
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Сток Сити
|2
|3
|15
|Суонси Сити
|2
|1
|16
|Борнмут
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
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|Кристал Пэлас
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0