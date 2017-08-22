Каррагер: "Ливерпуль" не может позволить себе отпустить Коутиньо"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о ситуации вокруг полузащитника "красных" Филиппе Коутиньо, а также сравнил вклад в успехи команды бразильца и сенегальского вингера Садио Мане.

"Ливерпуль" будет удерживать Филиппе до последнего. В этом нет никаких сомнений. Клуб провёл слабую трансферную кампанию и не может позволить себе отпустить Коутиньо. При этом я считаю, что Садио Мане более важен для команды, чем Коутиньо. Это обусловлено тактикой, которую выбирает Клопп. Мане забивает много важных голов. Коутиньо, безусловно, также является фантастическим игроком. Но если Садио продолжит прогрессировать в том же духе, то все лучшие клубы Европы захотят купить его" - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что Коутиньо является трансферной целью "Барселоны", однако "Ливерпуль" наотрез отказывается продавать бразильца.

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