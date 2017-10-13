Каррагер: "Ливерпуль" не возьмет титул чемпионов в этом сезоне"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер оценил шансы команды на победу в чемпионате.

"Ливерпуль" не возьмет титул чемпионов в этом сезоне. Я вообще сомневаюсь, что Клопп способен его вернуть на "Энфилд". Понятия не имею, когда мой бывший клуб снова одержит победу в чемпионате. Уж точно это не случится в ближайшем будущем.

Да, слова неприятные, но таков уж баланс сил сейчас в Премьер-Лиге. "Ливерпулю" предстоит столкнуться с суровой реальностью" = приводит слова Каррагера Goal.com.

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