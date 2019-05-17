Каррагер: "Ливерпулю" стоит вернуть Коутиньо за нормальную цену"
Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что мерсисайдцам стоит приобрести летом бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
"Я не говорю, что Коутиньо должен стать главной трансферной целью "Ливерпуля". Но если цена будет нормально, то стоит рассмотреть вариант с его покупкой. Я считаю, что "Ливерпулю" не хватает игрока такого типа. Да, у нас есть Лаллана и Шакири, но Коутиньо это совсем другой уровень. За "Манчестер Сити" играют Силва, Сильва и де Брюйне, а у нас нет игрока такого уровня", - цитирует Каррагера Liverpool Echo.
Напомним, что 26-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе 2018 года за 120 миллионов евро. Каталонский клуб готов расстаться с хавбеком за 100 миллионов. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16