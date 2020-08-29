Каррагер: "Месси не сделает "Манчестер Сити" непобедимым"

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер порассуждал о возможном переходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

"Я хотел бы посмотреть на Месси в АПЛ. Единственный клуб, реально претендующий на него, это "Манчестер Сити". Мы все знаем их финансовые возможности, а также то, кто возглавляет команду. Этот переход усилил бы "Сити", но не сделал бы их непобедимыми. Пару сезонов назад "Ливерпуль" выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов, поэтому переезд Месси в АПЛ не означает, что это конец для всех остальных", - цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, что 33-летний Месси хочет снова поработать с Хосепом Гвардиолой, который возглавляет "горожан" с 2016 года.

Звёздный аргентинец недоволен руководством "Барсы", поэтому намерен расторгнуть контракт с одностороннем порядке. Клуб не собирается идти ему навстречу в этом вопросе.

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