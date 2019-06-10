Каррагер назвал будущего обладателя "Золотого мяча"
Известный в прошлом английский футболист Джейми Каррагер сделал прогноз на то, кто станет обладателем "Золотого мяча" по итогам 2019 года.
"Видел, что букмекеры считают ван Дейка фаворитом. Тем не менее, думаю, что обладателем "Золотого мяча" станет Месси. Дело в том, что центральные защитники получают эту награду крайне редко. Игра ван Дейка не слишком менялась по ходу сезона. Вирджил отлично выступал в каждом матче, а победа в Лиге Чемпионов окончательно подтвердила, что он является одним из лучших игроков мира. Правда, ван Дейку, наверное, стоит расстроиться из-за поражения в Лиге Наций. Да, это не Чемпионат Мира, но тоже небольшой трофей для него и его страны", - приводит слова Каррагера The Mirror.
Напомним, что в минувшем сезоне Месси выиграл Примеру, а ван Дейк стал победителем Лиги Чемпионов.
В финале Лиги Наций сборная Нидерландов проиграла Португалии со счётом 0:1.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16