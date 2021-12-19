Каррагер назвал фаворита АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о главных претендентах на победу в английской премьер-лиге в этом сезоне.
"Манчестер Сити" выступает невероятно. Думаю, это все еще мой фаворит.
Между "Сити" и "Ливерпулем" разрыв небольшой, но когда ты попадаешь на такой матч "горожан", как с "Лидсом" (7:0), то видишь, насколько они великолепны.
Я не думаю, что сейчас уже что-то решено. Еще пару недель назад "Челси" опережал "Ливерпуль" и "Сити" на 4 очка. Видно, насколько быстро все может измениться. Но если кто-то оторвется 6-7 очков, у остальных могут возникнуть проблемы", – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18