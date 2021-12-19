Каррагер назвал фаворита АПЛ

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Каррагер назвал фаворита АПЛФото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о главных претендентах на победу в английской премьер-лиге в этом сезоне.

"Манчестер Сити" выступает невероятно. Думаю, это все еще мой фаворит.

Между "Сити" и "Ливерпулем" разрыв небольшой, но когда ты попадаешь на такой матч "горожан", как с "Лидсом" (7:0), то видишь, насколько они великолепны.

Я не думаю, что сейчас уже что-то решено. Еще пару недель назад "Челси" опережал "Ливерпуль" и "Сити" на 4 очка. Видно, насколько быстро все может измениться. Но если кто-то оторвется 6-7 очков, у остальных могут возникнуть проблемы", – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

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