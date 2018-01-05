Каррагер назвал главную проблему "Арсенала"

Экс-капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер назвал главную проблему лондонского "Арсенала".

"Защитники "Арсенала" недостаточно хороши, и это является проблемой на протяжении долгого времени. Тройка нападения "канониров" лучше, чем трио из "Манчестер Сити" в лице Сане, Стерлинга и Агуэро. Кто-то, может быть, с этим и не согласится, но это точно близко к истине. А вот защитные ряды подводят. "Арсеналу" нужны качественные защитники и опорник. Оборона у "канониров" очень слабая. Уровень воскресной лиги, любительских команд. Поэтому "Арсеналу" и не светят значимые трофеи в ближайшем будущем" - цитирует Каррагера Squawka.

Отметим, что в этом сезоне "Арсенал" пропустил 34 гола в 32 матчах.

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