Каррагер назвал лучшего вратаря мира

Легенда английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал лучшего вратаря планеты на сегодняшний день.

"Я думаю, что Де Хеа сейчас является лучшим голкипером мира. Это из того, что я вижу. Если бы я собирал сборную мира, тогда Давид Де Хеа был бы в этой команде", - цитирует известного в прошлом футболиста Sky Sports.

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