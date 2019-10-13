Каррагер назвал любимого игрока в "Ливерпуле"

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, кто из действующих игроков "красных" ему импонирует больше всего.

"Я просто обожаю Мане, он мой любимый игрок в клубе. Он великолепен, всегда улыбается, забивает, отдаёт голевые пасы. Мане - первый действительно крупный трансфер Клоппа, и, думаю, с тех пор Садио становится только лучше. Он просто машина", - цитирует Каррагера официальный сайт клуба.

27-летний Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 134 матча, забил 67 голов и сделал 24 ассиста.

Минувшим летом сенегальцем интересовался мадридский "Реал". Переманить игрока на "Сантьяго Бернабеу" хотел лично Зинедин Зидан.

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