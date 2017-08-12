Каррагер: "Не думал, что Коутиньо попросит клуб дать ему возможность уйти"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о возможном трансфере Коутиньо в "Барселону".

"Не думал, что он попросит клуб дать ему возможность уйти. Был удивлен этому. Я считал, что "Ливерпуль" сохранит его, а через год он уйдет. Если бы все это случилось в начале мая, и кто-то предложил бы за него более 100 миллионов евро, это можно было бы понять. На рынке были бы варианты его потенциальной замены.

Сейчас у "Ливерпуля" нет времени, чтобы заменить Коутиньо, хотя и будет много денег. Не думаю, что "Ливерпуль" позволит Коутиньо уйти. Я уже говорил, что если он все же уйдет, поднимется бунт. И я его поддержу!" - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Читайте также: "Ливерпуль" отклонил трансферный запрос Коутиньо. | http://soccernews.ru