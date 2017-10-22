Каррагер не советует "Эвертону" увольнять Кумана

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации в "Эвертоне".

"Почти каждый фанат "Эвертона", которого я знаю, хочет отставки Кумана. У них ужасные результаты в последних играх, но кто может его заменить? Да особо-то и никто.

Прошло всего 8 туров. Куман работает в АПЛ уже три года. В "Саутгемптоне" он финишировал на 5-м и 7-м местах, в прошлом сезоне занял с "Эвертоном" 6-е место" - приводит слова Каррагера FootballFancast.

Читайте также: Мойес может возглавить "Эвертон". | http://soccernews.ru