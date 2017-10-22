Каррагер не советует "Эвертону" увольнять Кумана

Теги джейми каррагерэвертон

Каррагер не советует "Эвертону" увольнять Кумана

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации в "Эвертоне".

"Почти каждый фанат "Эвертона", которого я знаю, хочет отставки Кумана. У них ужасные результаты в последних играх, но кто может его заменить? Да особо-то и никто.

Прошло всего 8 туров. Куман работает в АПЛ уже три года. В "Саутгемптоне" он финишировал на 5-м и 7-м местах, в прошлом сезоне занял с "Эвертоном" 6-е место" - приводит слова Каррагера FootballFancast.

Читайте также: Мойес может возглавить "Эвертон". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
Полная таблица

топ-5 тегов