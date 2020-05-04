Каррагер не включил Роналду в символическую сборную победителей Лиги Чемпионов
Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер составил символическую сборную, состоящую из победителей Лиги Чемпионов.
Согласно правилам, клубы и национальности выбранных футболистов не должны повторяться. При этом разрешается, чтобы игрок выступал за несколько команд, выигрывавших турнир.
Вратарь: Петр Чех ("Челси", Чехия);
Защитники: Морено Торричелли ("Ювентус", Италия), Юрген Колер ("Боруссия Дортмунд", Германия), Фернандо Йерро ("Реал", Испания), Давид Алаба ("Бавария", Австрия);
Полузащитники: Дидье Дешам ("Марсель", Франция), Стивен Джеррард ("Ливерпуль", Англия), Кларенс Зеедорф ("Аякс", Нидерланды), Кака ("Милан", Бразилия);
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Самуэль Это′О ("Интер", Камерун).
Запасной: Деку ("Порту", Португалия);
Тренер: Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед", Шотландия).
Не пропустите: Каррагер дал совет "Ливерпулю" касательно трансферной политики. | http://soccernews.ru
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Каррагер не включил Роналду в символическую сборную победителей Лиги Чемпионов
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4