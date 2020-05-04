Каррагер не включил Роналду в символическую сборную победителей Лиги Чемпионов

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер составил символическую сборную, состоящую из победителей Лиги Чемпионов.

Согласно правилам, клубы и национальности выбранных футболистов не должны повторяться. При этом разрешается, чтобы игрок выступал за несколько команд, выигрывавших турнир.

Вратарь: Петр Чех ("Челси", Чехия);

Защитники: Морено Торричелли ("Ювентус", Италия), Юрген Колер ("Боруссия Дортмунд", Германия), Фернандо Йерро ("Реал", Испания), Давид Алаба ("Бавария", Австрия);

Полузащитники: Дидье Дешам ("Марсель", Франция), Стивен Джеррард ("Ливерпуль", Англия), Кларенс Зеедорф ("Аякс", Нидерланды), Кака ("Милан", Бразилия);

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Самуэль Это′О ("Интер", Камерун).

Запасной: Деку ("Порту", Португалия);

Тренер: Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед", Шотландия).

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