Каррагер: "Нет лучше замены Венгеру, чем Конте"

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Каррагер: "Нет лучше замены Венгеру, чем Конте"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что наставнику "Челси" Антонио Конте стоило бы возглавить "Арсенал".

"Нет лучше замены Венгеру, чем Конте. В последние годы "Арсенал" не прогрессировал. Я всегда буду уважать Венгера, но еще в прошлом сезоне я говорил, что его время подходит к концу. Его контракт с "Арсеналом" истекает через полтора года. Думаю, что в такой ситуации тренер не сможет создать новую команду. Арсен сказал, что никогда не разорвет контракт сам. Но, возможно, такое решение примет руководство клуба.

Что касается Конте, то он слишком хорош для увольнения из "Челси". Они обязаны сохранить его, так как он принес клубу много трофеев. К тому же уйдя в другую команду, он может превзойти "Челси". Если "аристократы" не осознают это, то "Арсенал" обязан сделать все, чтобы заполучить Конте", - приводит слова Каррагера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть "Челси" летом из-за конфликта с руководством клуба.

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