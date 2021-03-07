Каррагер о "Ливерпуле": "Такая игра неприемлема"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер дал комментарий касательно матча его бывшей команды с "Фулхэмом" (0:1) в 27 туре АПЛ.

"В прошлом сезоне "Ливерпуль" часто забивал в последние 15 минут матчей, даже на самых последних минутах. Клопп справедливо называл свою команду монстрами в плане психологии, и это было заслуженно. Но сейчас они скорее карлики в плане психологии.

"Ливерпуль" ужасно справляется с неприятностями в последние 3-4 месяца. Такая игра неприемлема для "красных", а я был частью очень неприглядных составов "Ливерпуля", скажу я вам. Я знаю, о чем говорю.

Необходимо решать проблему с этими поражениями дома против таких соперников. Кажется, что место в топ-4 теперь очень далеко", – приводит слова Каррагера Sky Sports.