Каррагер о "Ливерпуле": "Такая игра неприемлема"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер дал комментарий касательно матча его бывшей команды с "Фулхэмом" (0:1) в 27 туре АПЛ.
"В прошлом сезоне "Ливерпуль" часто забивал в последние 15 минут матчей, даже на самых последних минутах. Клопп справедливо называл свою команду монстрами в плане психологии, и это было заслуженно. Но сейчас они скорее карлики в плане психологии.
"Ливерпуль" ужасно справляется с неприятностями в последние 3-4 месяца. Такая игра неприемлема для "красных", а я был частью очень неприглядных составов "Ливерпуля", скажу я вам. Я знаю, о чем говорю.
Необходимо решать проблему с этими поражениями дома против таких соперников. Кажется, что место в топ-4 теперь очень далеко", – приводит слова Каррагера Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18