Каррагер о продаже Торреса в "Челси": "Я знал, что мы надули их"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о переходе Фернандо Торреса в "Челси" в 2011 году.

"Мне даже не верилось. Я знал, что мы надули "Челси". Последний год в "Ливерпуле" он был тенью самого себя. В течение 18 месяцев в "Ливерпуле" он был лучшим форвардом мира. Мне кажется, что владелец "Челси" запомнил его статистику в очных встречах. В том сезоне Торрес оформил дубль в игре с ними. Возможно, тогда решение и было принято.

На тот момент 57 миллионов евро были немалыми деньгами, мы были шокированы. Разумеется, мы были опустошены тем, что Торрес уходит, однако мы не могли поверить, что получили такую сумму.

Скорее всего, в итоге мы сами сделали что-то похожее, купив Энди Кэрролла за 40 миллионов евро, однако мы также получили Луиса Суареса. Я не удивился тому, что Торрес не заиграл в "Челси", - приводит слова Каррагера Sky Sports.

За "Челси" Торрес провел в АПЛ 106 игр и забил 20 голов, в "Ливерпуле" он забил 65 голов в 102 матчах.

Читайте также: Каррагер признался, что ждал Аршавина в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru