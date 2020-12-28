Каррагер обеспокоен проблемами "Ливерпуля" в центре обороны

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Каррагер обеспокоен проблемами "Ливерпуля" в центре обороны

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер высказался о проблемах "красных".

"Я всё ещё убеждён, что "Ливерпуль" - лучшая команда в АПЛ, даже без ван Дейка. Единственная причина, почему они могут не выиграть чемпионат - проблемы с центральными защитниками, где долго приходится играть двум молодым парням - Рису Уильямсу и Натаниэлю Филлипсу. Я по себе знаю, что эта позиция не совсем для молодых. Временами они будут ошибаться, потому что они молоды, они учатся. Вот почему первостепенная задача клуба - подписать защитника в январе", - цитирует Каррагера Goal.com.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 32 очка в 15 турах.

За последнюю неделю СМИ сватали в мерсисайдский клуб Эсекьеля Гарая (свободный агент), Свена Ботмана ("Лилль"), Озана Кабака ("Шальке") и Мануэля Аканджи ("Боруссия Д").

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