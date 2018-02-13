Каррагер оценил перспективы "Арсенала" в этом сезоне

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер оценил перспективы лондонского "Арсенала" в этом сезоне.

"26 очков в 26 выездных матчах - это позор для команды, которая считается одной из лучших в стране. Думаю, "Арсеналу" практически нереально финишировать в первой четвёрке. Они не смогут догнать "Манчестер Юнайтед" и вряд ли настигнут "Ливерпуль". "Арсеналу" нужно сосредоточиться на Лиге Европы, потому что в топ-4 АПЛ им не попасть" - приводит слова Каррагера Mirror.

Напомним, что аналогичного мнения придерживается и легенда "канониров" Тьерри Анри.

По итогам 27 туров "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от идущего четвёртым "Челси" на 8 очков. | http://soccernews.ru