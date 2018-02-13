Каррагер оценил перспективы "Арсенала" в этом сезоне

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Каррагер оценил перспективы "Арсенала" в этом сезоне

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер оценил перспективы лондонского "Арсенала" в этом сезоне.

"26 очков в 26 выездных матчах - это позор для команды, которая считается одной из лучших в стране. Думаю, "Арсеналу" практически нереально финишировать в первой четвёрке. Они не смогут догнать "Манчестер Юнайтед" и вряд ли настигнут "Ливерпуль". "Арсеналу" нужно сосредоточиться на Лиге Европы, потому что в топ-4 АПЛ им не попасть" - приводит слова Каррагера Mirror.

Напомним, что аналогичного мнения придерживается и легенда "канониров" Тьерри Анри.

По итогам 27 туров "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от идущего четвёртым "Челси" на 8 очков. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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