Каррагер оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство без усиления защиты

Теги ливерпульджейми каррагер

Каррагер оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство без усиления защиты

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что в Англии сменится чемпион, если "красные" во время зимнего трансферного окна не подпишут центрального защитника.

"Не представляю, что "Ливерпуль" выиграет АПЛ, если не усилит центр обороны. Это будет проблемой, если они никого не подпишут", - цитирует Каррагера BBC.

Напомним, что "Ливерпуль", вероятно, потерял до конца сезона из-за травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. Также в лазарете находится Жоэль Матип.

В понедельник в матче с "Саутгемптоном" (0:1) мерсисайдцы играли с хавбеками Фабиньо и Джорданом Хендерсоном в центре защиты.

Не пропустите: Клопп не уверен, что "Ливерпуль" подпишет центрального защитника в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Серхио Рамос считает, что Перес хочет его ухода из "Реала"

Серхио Рамос считает, что Перес хочет его ухода из "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов