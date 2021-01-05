Каррагер оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство без усиления защиты

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что в Англии сменится чемпион, если "красные" во время зимнего трансферного окна не подпишут центрального защитника.

"Не представляю, что "Ливерпуль" выиграет АПЛ, если не усилит центр обороны. Это будет проблемой, если они никого не подпишут", - цитирует Каррагера BBC.

Напомним, что "Ливерпуль", вероятно, потерял до конца сезона из-за травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. Также в лазарете находится Жоэль Матип.

В понедельник в матче с "Саутгемптоном" (0:1) мерсисайдцы играли с хавбеками Фабиньо и Джорданом Хендерсоном в центре защиты.

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